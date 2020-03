A prefeitura de Guarapari realizou ontem (17) uma coletiva de imprensa para anunciar novas medidas de prevenção ao Coronavírus. Entre as medidas estabelecidas estão a suspensão das aulas e o serviço de Home Oficce (de casa) para funcionários municipais idosos, acima de 60 anos, e gestantes, a partir do sexto mês.

A Secretária de Saúde, Alessandra Albani, explicou que as equipes de saúde estão preparadas para atender a população, mas o momento é de atenção. “Não é momento de pânico, mas sim de ficarmos atentos a essa situação” disse, ela complementando. “Guarapari não tem casos confirmados, mas sim casos notificados, que é uma diferença muito grande. Guarapari não tem casos confirmados”, explicou.

Isolamento. Ainda de acordo com a secretária, as equipes de saúde estão preparadas para atender a população, mas o momento é de atenção e não de pânico. “Se você está gripado ou chegou de algum outro país, a recomendação é que fique em casa, faça o isolamento corretamente, tome bastante líquido e se cuide. Só procure a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em casos urgentes. O município não possui caso confirmado da doença e juntos, cumprindo as recomendações, vamos combater a Covid-19”, disse Alessandra.

O prefeito disse que foi criado o Comité Municipal criado para acompanhar a situação do Covid-19 está atento a qualquer mudança do quadro da doença no Estado. “Volto a falar que o momento é de atenção. Se as pessoas puderem ficar em casa, essa é a melhor opção. O município está tomando todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde e a população precisa colaborar”, disse Edson.

Eventos. Todos os eventos municipais continuam suspensos para evitar aglomerações. “O Ministério da Saúde orienta que a melhor forma de prevenção da doença é permanecer em casa, portanto, nós estamos tomando essas medidas para resguardar as pessoas. Esse não é o momento das pessoas irem para a praia ou circular pelas ruas sem necessidade”, disse o prefeito.

Sobre o Isolamento. Os pacientes que após avaliados em consulta médica preencherem o critério abaixo deverão ser submetidos ao protocolo clínico de isolamento domiciliar constantes na portaria 036-R, de 16 de março de 2020.

Síndrome Gripal:

Na ausência de outro diagnóstico específico, considerar o paciente com febre, de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia.

Obs: Em caso de crianças com menos de 2 anos, é preciso considerar, na ausência de outro diagnóstico específico, febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios: tosse, coriza e obstrução nasal.

Orientações preventivas preconizadas pelo Ministério da Saúde

▪Lavar as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.

▪Cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir.

▪Evitar aglomerações se estiver doente.

▪Manter os ambientes bem ventilados.

▪Não compartilhar objetos pessoais.