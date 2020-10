Na manhã desta quinta-feira (22) a Polícia Militar do Espírito Santo realizou uma recepção para oito sargentos, que concluíram com aproveitamento o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2020.

Por conta das medidas de restrição para prevenção ao contágio do novo coronavírus, a cerimônia foi realizada de maneira reduzida no auditório do Corpo de Bombeiros Militares de, em Anchieta, com a participação do subcomandante da unidade, Sr. Victor da Ros Lourenço Mattos, além de um representante de cada seção e comandantes de pelotões da companhia.

Na recepção, os sargentos recém-formados receberam uma singela homenagem por meio de uma mensagem e momento de agradecimento. Após um coffebreak, o subcomandante da 10ª Companhia Independente realizou uma alocução, onde parabenizou os formandos pela conquista e empenho, motivando-os para o novo ciclo que se inicia na carreira de cada militar ali presente.

Também foi realizada uma reunião em ato contínuo, para explanar aos sargentos sobre um estágio interno proposto pelo comandante da unidade, major Walter Araújo em cada divisão dos setores administrativos e operacionais da unidade. Cada chefe de seção discorreu sobre suas funções, bem como cada comandante de pelotão e comandante de policiamento, onde os sargentos atuarão diretamente.