A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) informa que torna pública a abertura do processo de cadastramento individual de fazedores de cultura, para solicitar o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, no Mapa Cultural Estadual

Ainda de acordo com a prefeitura, o cadastro é uma ação muito importante para o setor cultural do município e também uma exigência da Lei 14.017/20, conhecida como Lei Aldir Blanc, que visa disponibilizar auxílio àqueles que tiveram sua renda afetada pela paralisação das atividades culturais durante o período de pandemia do coronavírus.

Atenção, o processo de cadastramento individual de fazedores de cultura acontece até o dia 05 de novembro de 2020.

Requisitos para cadastro

E-mail

RG e CPF

Comprovante de Residência

CPF do Domicilio Familiar

Fotos de Trabalhos Culturais Realizados

Conta no Banco do Brasil (Não obrigatório)

Quem pode receber o auxílio

Artesãos, brincantes, criadores e artistas da área circense, artes visuais, audiovisual, dança, música, ópera, teatro, design, moda, fotografia, cultura popular, gastronomia, literatura e patrimônio cultural, consultores e pesquisadores da área de cultura, educadores, oficineiros e instrutores, curadores, programadores, produtores, técnicos que atuam na área de cultura associados às áreas de cenografia, figurino, iluminação e sonorização.

Onde se cadastrar

O cadastramento deve ser realizado através do seguinte link: https://mapa.cultura.es.gov.br/autenticacao/

A Secretaria de Turismo Empreendedorismo e Cultura – Setec está à disposição para mais informações e também está disponibilizando acesso à computadores com internet àqueles que necessitarem do equipamento, para cadastramento.

Mais informações -Setec

Endereço: Rua Munir Abud, 234, Praia do Morro

Telefone : 27 3362 3005