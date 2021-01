O prefeito eleito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), tomou posse para seu segundo mandato consecutivo na manhã de hoje (01). Durante seu pronunciamento, o prefeito agradeceu os votos e afirmou que “Sinto-me honrado e preparado para administrar por mais quatro anos, o município de Guarapari”, disse ele, citando as dificuldades econômicas do país.

Prefeito de todos. Edson disse que conseguiu controlar os gastos públicos, promover políticas sociais, investimentos e concluiu o primeiro mandato com as contas em dia. “O processo eleitoral acabou, sou prefeito de todos e de toda a cidade”, afirmou.

Obras. Ainda no discurso, o prefeito eleito falou sobre obras. “Na saúde, quero destacar a construção do Hospital Cidade Saúde, na educação a construção de quatorze prédios escolares, na infraestrutura, o calçamento, asfaltamento de ruas, construção de praças, embelezamento de nossas praias. No turismo a implantação da Esquina da Cultura e diversos avanços em outras áreas”, disse. Veja o vídeo com o discurso completo.