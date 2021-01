O vereador Wendel Lima (PTB), teve seu nome confirmado como novo presidente da Câmara de Guarapari para o biênio 2021-2022. A eleição foi realizada na manhã de hoje (1), logo após a posse do prefeito e dos vereadores na sede do Legislativo Municipal.

Chapa única. Essa eleição contou somente com uma chapa denominada “Uma história Que Se Renova”, que contou com a união de 13 vereadores e indicou a nova mesa diretora sendo: Presidente: Wendel Lima (PTB), Vice-Presidente: Dudu Corretor (Cidadania), 1ª Secretária: Kamilla Rocha (PTB), 2ª Secretária: Sabrina Astori (DC), 2º Vice-Presidente: Chico Móveis (PSDB).

Trabalho. Em seu discurso Wendel relembrou o seu trabalho anterior como presidente em 2017-2018. “Conseguimos trazer a Câmara Municipal de Guarapari para a segunda mais transparente do Espírito Santo, fizemos um trabalho de economia nesta casa, conseguimos fazer devoluções ao poder executivo, conseguimos dar reajuste aos servidores, conseguimos dar abono aos servidores, conseguimos trabalhar de forma ampla”, disse.

Voto. Mesmo com chapa única, Wendel pediu o voto de todos os colegas e afirmou que “Com muita humildade, se eu puder ter o voto de cada um dos colegas, que a gente inicia neste momento, um trabalho que quem está sendo priorizado é a população de Guarapari. É necessário o diálogo”, disse.

15 votos. Durante a votação, Wendel Lima (PTB) contou com 15 votos. Dudu Corretor (Cidadania), Kamila Rocha (PTB), Professor Luciano (PDT), Fábio Veterinário (PSB), Dr. Franz (PP), Rosana Pinheiro (Cidadania), Sabrina Astori (DC), Chico Móveis (PSDB), Marcelo Rosa (PR), Denizart Zazá (Podemos), Oldair Rossi (DEM), Zé Preto (Patriotas) que já estavam no grupo e também com os votos de Leo Dantas (Patriotas), Max Junior (Avante).

Contra. Votaram e justificaram seus votos contra a chapa “Uma história Que Se Renova”, apenas os vereadores Rodrigo Borges (Republicanos), e Izac Queiroz (Progressistas). Confira abaixo o discurso de Wendel Lima.