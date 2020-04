Um acidente, envolvendo uma moto e um caminhão, deixou uma pessoa morta na BR101, em Guarapari, hoje (24). A vítima fatal do acidente é uma mulher, que estava pilotando a moto. Ela faleceu no local, não resistindo aos ferimentos.

Os dois veículos, de acordo com a PRF, colidiram de frente no quilômetro 328,7. Em nota, a ECO 101 esclareceu que “para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da concessionária (viaturas de inspeção, ambulâncias e guinchos), que atuam no local, além da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IML. A motociclista faleceu no local. O tráfego não sofreu alterações”.