Vila Velha inicia a semana com 130 vagas de emprego. As oportunidades são em empresas da cidade que buscam auxílio do Sine para captar mão de obra qualificada na prestação de serviços ou vendas.

As oportunidades são para moradores de Vila Velha. Entre as vagas ofertadas na semana estão auxiliar de contabilidade, auxiliar de vendas, churrasqueiro, carpinteiro, eletricista, cozinheiro, garçom e muito mais.

A lista completa com todas as vagas segue abaixo:

– Ajudante de serralheiro

– Armador de ferragens na construção

civil

– Atendente de lojas

– Auxiliar de contabilidade

– Auxiliar de limpeza

– Auxiliar de marceneiro

– Auxiliar de mecânico de autos

– Carpinteiro

– Chefe de serviço de limpeza

– Churrasqueiro

– Colocador de estruturas metálicas

– Consultor de vendas

– Cozinheiro geral

– Eletricista

– Empregado doméstico nos serviços gerais

– Empregado doméstico nos serviços

gerais

– Encarregado de obras

– Garçom

– Inspetor dimensional (estruturas metálicas)

– Jardineiro

– Marceneiro

– Mecânico de manutenção de automóveis

– Mecânico de manutenção de

automóveis, motocicletas e veículos

similares

– Montador de estruturas metálicas

– Montador de móveis de madeira

– Operador de caixa (2)

– Operador de escavadeira

– Passador de guarnição

– Pedreiro (8)

– Recepcionista, em geral

– Representante técnico de vendas

– Vendedor de comércio varejista

– Vendedor interno (2)

Para concorrer a uma das vagas disponíveis, basta procurar o Sine de Vila Velha, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping, acesso “A”, na Rodovia do Sol, em Itaparica.