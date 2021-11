A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Defesa Social, publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (29), o edital nº 501/2021, que dá abertura ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de guarda-vidas. Ao todo serão 92 vagas para chamamento imediato e cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 1.248, além de auxílio alimentação de R$ 350. Também será concedido vale transporte de igual valor recebido pelos demais servidores públicos da Serra, conforme previsto na Lei Municipal nº4329/2014.

As inscrições serão realizadas exclusivamente em plataforma online por meio do link: http://gti.serra.es.gov.br/. Elas estarão disponíveis a partir das 08 horas do dia 04/11/2021 até as 00 horas do dia 08/11/2021, ininterruptamente, considerando o horário oficial de Brasília/DF.

Todas as informações sobre o Processo Seletivo estarão divulgadas no site da prefeitura:: www.serra.es.gov.br. O edital deve cumprir as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência e análise de documentos, escolha de vagas e formalização dos contratos dos profissionais.

Os candidatos classificados neste Processo Seletivo que vierem a ser contratados, deverão estar cientes de que, para assumir vínculo com o Município não poderão se enquadrar nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e § 10 do Art. 37 da Constituição Federal de 1988, alterados pela Emenda Constitucional nº 19/98 e demais dispositivos legais acerca de acumulação de cargos públicos.

Entre as funções dos guarda-vidas estão: realizar tarefas de vigilância e salvamento nas praias, lagoas e piscinas do Município; percorrer as áreas sob sua responsabilidade observando os banhistas a fim de prevenir afogamentos e salvar vidas; orientar adequadamente sobre os perigos e prestar informações turísticas aos banhistas.

Para disputar a vaga é necessário ter ensino médio completo, declaração de conclusão do curso de formação de guarda-vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo dentro do prazo de validade; além de prova de inexistência de antecedentes criminais, mediante certidões federais e estaduais.

Confira editais em anexo. http://serra.es.gov.br/arquivo/1635535736007-edital-salvamar-pms-2021-com-alteraes-29-10-2021.pdf

http://serra.es.gov.br/arquivo/1635537059497-errata-01-edital-501-2021-1.pdf