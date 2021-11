As aulas do segundo semestre letivo de 2021 começaram nesta quarta-feira (03) na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A expectativa é de que 2.500 estudantes retornem às atividades presenciais.

Através do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte), o período contará com a realização de disciplinas no modelo híbrido e remoto. A decisão é válida para todos os campi da Ufes.

Os estudantes deverão ter frequência mínima de 75%, tanto nas disciplinas remotas quanto nas presenciais. No caso do Earte, será considerada a participação nas aulas síncronas e também nas assíncronas, por meio da entrega de atividades nos prazos definidos pelo docente.