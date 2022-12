Para quem está a procura de emprego, as empresas de Vila Velha iniciam a semana oferecendo 259 vagas de emprego, disponíveis no Sine da cidade. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e atuação. As chances estão nas áreas de comércio, administração, atendimento, construção civil e diversas outras.

Os interessados devem procurar o Sine de Vila Velha, localizado no subsolo do Boulevard Shopping, dentro da Vila do Empreendedor, espaço que reúne diversos serviços voltados aos empreendedores e investidores da cidade, inclusive oferta de emprego.

Quatro profissões se destacam pela quantidade de vagas. São 50 vagas para ajudantes de obras, 40 para pedreiro e 15 para operador de caixa e 15 para carpinteiro.

Vagas:

Açougueiro – 12

Ajudante, auxiliar de bar – 7

Ajudante de cozinha – ADMITE PCD – 2

Ajudante de obras – 50

Analista de marketing – 1

Armador de ferragens na construção civil – 6

Assistente de vendas – ADMITE PCD – 2

Atendente de balcão – ADMITE PCD – 2

Atendente de lanchonete – ADMITE PCD – 5

Atendente de lojas – 4

Atendente de mesa – ADMITE PCD – 2

Atendente de padaria – 5

Atendente do setor de frios e laticínios – 1

Auxiliar administrativo – 2

Auxiliar de cobrança – 1

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de estoque – 2

Auxiliar de garçom – 5

Auxiliar de laboratorista de solo – 4

Auxiliar de limpeza – 7

Auxiliar de linha de produção – 8

Auxiliar de logística – 3

Auxiliar de padeiro – 1

Auxiliar financeiro – 1

Balconista de açougue – 4

Bombeiro hidráulico – 10

Cabeleireiro – 1

Caixa de loja – ADMITE PCD – 1

Carpinteiro – 15

Confeiteiro – 1

Consultor de vendas – ADMITE PCD – 2

Consultor de vendas – 1

Copeiro de hotel – 2

Cozinheiro geral – ADMITE PCD – 3

Designer de interiores – ADMITE PCD – 1

Eletricista – 1

Embalador, a mão – 2

Empregado doméstico nos serviços gerais – 1

Encarregado de padaria – 1

Encarregado de seção de controle de produção – 2

Fiscal de prevenção de perdas – 1

Jardineiro – 1

Mecânico de automóvel – 1

Motorista de caminhão – 2

Operador de caixa – ADMITE PCD – 15

Padeiro – 1

Pedreiro – 40

Repositor – em supermercados – 10

Supervisor administrativo – 1

Supervisor de atendimento ao cliente – ADMITE PCD – 1

Tosador de animais domésticos – 1

Vendedor interno – 3