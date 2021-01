A banda Outrora 027, nascida de um sonho de criança de João Mendes em 2012, lançou seu primeiro clipe e, em menos de dois dias, ultrapassou as 2 mil visualizações. O clipe juntou a música “Outrora”, de autoria da própria banda e gravações de belezas naturais do estado, como as praias de Vitória, Vila Velha e Guarapari, alcançando uma harmonia de sucesso.

Atualmente, a banda é formada por João Mendes (JG) como vocalista, Enrico Induzzi (Irineu) no baixo, Gabriel Brian (GB) na bateria e Matheus Rocha e Pedro Pedroni como guitarristas. Porém, para chegar nesta formação, a banda passou por várias mudanças e uma história de mais de 9 anos.

Criada em 2012 por João Mendes, que na época tinha apenas 15 anos, a banda era conhecida como Age of Gnomes e era composta apenas por JG e um amigo próximo, no entanto, em 2018, após a saída desse amigo, João Mendes resolveu mudar e criou a Outrora 027, que passou por diversas formações até que, em meados de 2019, JG novamente ficou sozinho, pois o amigo, que tocava na banda, passou no vestibular e foi para a faculdade.

Foi então que John, um amigo de João, o convidou para tocar junto, desta forma surgiu uma das últimas formações da Outrora 027, pois John convidou o baterista oficial, Gabriel Brian (GB) e o guitarrista chamado Dudu, e JG chamou o amigo Irineu. Posteriormente, John saiu para seguir carreira solo, e Dudu acabou tendo que sair também, porém colocou um amigo no lugar, Pedro, o atual guitarrista da banda e, após receber um convite do grupo, Matheus Rocha entrou também como guitarrista. Assim ficou a formação oficial da banda que segue até hoje.

O clipe da música Outrora foi dirigido por Luana Izoton, produzido pelo Olho de Tigre Films, que é um coletivo capixaba de audiovisual, e segue as principais inspirações da banda, sendo grupos como Charlie Brown Junior, Lagum e Red Hot Chili Peppers e os estilos musicais como rock, pop rock, reggae e outros.

“Então, na verdade, a Luana fez o roteiro pra gente. Nós conversamos com ela, como é que a gente queria o clipe, e tudo mais. A gente falou que queria um clipe que fosse mais a cara da banda, que fosse meio que uma trip com os amigos. Então, a gente queria muito valorizar também a arte capixaba, os locais capixabas, porque nós achamos que são lugares muito lindos e que a própria galera do estado não conhece o suficiente, falamos tudo isso e o clipe saiu desse jeito”, disse João Mendes.

Que continua. “Ainda falamos sobre as referências que queríamos, como do Charlie Brown e do Red Hot, juntamos e pensamos sobre os locais, acabamos gravando no Morro do Moreno, em Camburi, em Guarapari. O objetivo do clipe foi esse, fazer uma viagem, mostrar mais a nossa cara, mostrar uma vibe de inspiração, uma vibe de de alegria, felicidade, algo bem natural, sem encenação.”

Agora, após o clipe, JG e os outros integrantes da banda esperam que o futuro do grupo fique melhor, já que tem material para apresentar aos locais onde podem conseguir shows e podem inclusive mostrar aos pais, que ficam receosos de ser uma carreira difícil para os filhos.

“Somos muito novos ainda, então esse clipe é um grande avanço para nós, podemos mostrar isso aos nossos pais e mostrar que é algo sério, que tem chances de acontecer, podemos mostrar em diversos locais e conseguir arrumar shows para nos apresentar. Nosso plano agora é continuar, fazer mais músicas e clipes, crescer o nome da banda e continuar sem mudar a essência. Isso é para a gente falar: Aqui nós começamos nossa história e vamos botar para valer!”, finalizou João Mendes.

Veja o clipe da banda no link: Outrora 027 – Outrora – YouTube

Acompanhe a banda pelas redes sociais: @outrora027