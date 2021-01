Para Marcelo Moryan, ser um empreendedor multifacetado sempre foi uma herança de família – embora toda a arte que professe seja predominantemente algo novo na sua árvore genealógica – tudo começou com a poesia, depois foram-se somando as pinturas em nanquim, os desenhos, o inusual “no” prêt-à-porter, em que desenhava roupas para amigos – e bem mais tarde imersão total no mundo da publicidade e da fotografia.

Atualmente Moryan continua revisitando sua arte multimídia a cada trabalho. Quando perguntado o que é arte, ele responde:

“Eu vejo arte em TUDO. É exatamente por enxergar assim que todas as minhas abordagens em uma obra são multidisciplinares. Nunca é só uma fotografia que registro, nunca é só um quadro que desenho, nunca é só uma crônica que escrevo, tampouco uma marca que crio. O lado extraordinário de você exercer uma abordagem multimídia na arte é que você nunca está nu de alguma ferramenta de expressão, seja o mouse do computador, o pincel ou a caneta… de alguma forma algo está ao seu alcance”.

Há 25 anos criando marcas conhecidas em nosso mercado, que já se aproximam de 3.000, Moryan, que tem clientes por todo Brasil, vive uma fase de pura “felicidade criativa” – como ele mesmo define. Recentemente foi o responsável por criar a marca de roupas “OAZZY”, com sede no Paraná e que distribui suas criações para todo o país. Indagado sobre como todo processo surgiu, ele diz:

“Um fornecedor conheceu meu trabalho através de uma loja em Guarapari e me indicou. Criamos o nome, a marca e estamos no momento desenvolvendo uma coleção de estampas para 2021. A OAZZY já está fabricando camisas que podem ser encontradas no Espírito Santo em várias lojas como o Shopping Boulevard e Shopping Guarapari. Em 2021 além das camisas estampadas, teremos camisas sociais, calças, cintos, enfim, uma linha completa de roupas masculinas.”

Os desafios não param por aí, atualmente Moryan, por conta do sucesso da OAZZY no mundo fashion, foi convidado, e aceitou, a criar o nome e marca (gerenciar todo o Branding) para uma nova franquia de roupas em Minas Gerais.

Para conferir mais do trabalho de Moryan, basta clicar aqui.