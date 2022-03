A Polícia Militar de Guarapari segue fazendo seu trabalho de segurança na cidade. Entre as ocorrências mais importantes estão uma que aconteceu tarde desta quinta-feira 24. Militares em patrulhamento no bairro Village do Sol, avistaram um veículo Sandero aparentando estar abandonado.

Ao consultar o sistema junto ao CIODES foi constatado se tratar de um veículo com restrição de furto/roubo.

Mandado de Prisão. No início da noite, por volta de 19h, equipes de serviço do 10º Batalhão abordaram no bairro Perocão, um homem de 44 anos com Mandado de Prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Tráfico. Já por volta de 23h, militares em patrulhamento no bairro Santa Mônica, visualizaram alguns indivíduos em atitude suspeita de tráfico de drogas, foi solicitado apoio de outras viaturas e realizado a abordagem, porém os indivíduos empreenderam fuga deixando para trás o material ilícito.

Drogas. Os militares localizaram com apoio do cão farejador Mike o total de 153 pinos de cocaína, 172 pedras de crack e 103 buchas de maconha. Ninguém foi detido. O detido, o veículo e o material ilícito apreendido foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Mais ocorrências. E os trabalhos do 10° batalhão continuam e eles apreendem armas, grande quantidade de entorpecentes e recuperam veículo roubado em Guarapari.

Roubo de carro. Por volta de 18h27min desta quarta-feira 23, militares em patrulhamento receberam a informação do CIODES que um indivíduo portando uma arma de fogo teria efetuado o roubo de um veículo suzuky de cor vermelha no bairro Setiba.

Durante a fuga o homem teria colidido em uma árvore próximo ao Parque Acqua Mania e se evadido a pé para a BR 101, onde teria adentrado em um coletivo da Viação Lourenzutti. Os militares então formaram um cerco na BR 101 avistaram o coletivo e abordaram o indivíduo suspeito tendo encontrado em sua posse: uma bolsa contendo um revólver calibre .38 sem munição e três aparelhos celulares.

Mandado de prisão. No início da noite por volta das 19h49min, policiais do patrulhamento tático no bairro Muquiçaba abordaram um veículo Fox de cor prata após um indivíduo em atitude suspeita adentrar no banco traseiro. Após a revista foi encontrado debaixo do banco do motorista uma sacola contendo três tabletes grandes de maconha e no bolso do condutor R$ 1.245,00 em espécie.

1 de 3

Na residência do indivíduo suspeito no bairro Sol Nascente foi localizado ainda R$ 700,00 em espécie, material para embalo de drogas, uma folha de anotações de tráfico e uma bucha de maconha. Foi constatado contra o condutor do veículo um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio expedido pela Comarca de Anchieta/ES, datado em JUL/2021. Dentro do carro havia ainda uma mulher e uma criança que foram liberados no local.

Munições. Militares em patrulhamento no bairro Kubitscheck por volta de 21h20min avistaram um indivíduo que empreendeu fuga em direção a uma mata. Durante as buscas onde o indivíduo passou os policiais localizaram uma sacola contendo nove munições de calibre .380 e um simulacro de arma de fogo, mas ninguém foi detido.