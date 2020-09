Na última quarta-feira (02), a equipe do Portal 27 foi procurada por pais que queriam manifestar agradecimento ao Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), em Guarapari, por ter cuidado muito bem de seu filho. Benjamin do Carmo Lopes, filho de Elaine e Bruno, nasceu prematuro e precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

Hospital. Benjamin foi “muito bem atendido e cuidado por toda equipe do hospital”, segundo a mãe. Ela ainda afirmou que todos os funcionários do hospital, desde a portaria até a unidade de terapia, trataram o recém-nascido com muito amor e carinho.

Gratidão. Como forma de agradecimento, Bruno e Elaine enviaram uma mensagem por meio das redes sociais, que foi repercutida pelo Instagram do HIFA.

Confira abaixo o recado.

“Benjamin nasceu dia 24 de julho, prematuro e precisou ir para a UTIN. Hoje ele já tem um mês e está em casa, mas gostaria de agradecer a toda equipe, desde a recepção até os profissionais da UTIN por tudo. Pelo apoio, carinho e dedicação”, comentou Elaine.

“O nosso pequeno está conosco bem e morrendo de saudades das tias dele da UTIN. Não poderia deixar de passar aqui para agradecer a todos, pois vocês são nota mil! Agradeço a vocês pela paciência e postagem do nosso príncipe Benjamin. Muito obrigado!”, finaliza Elaine.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.