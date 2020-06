O Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, localizado no município de Guarapari, completa 30 anos, no próximo dia 05 de junho, quando também é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para registro da data, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realiza um calendário de lives no perfil oficial @meioambientees, no Instagram, a partir do dia 2 de junho.

As lives irão abordar importantes temas nesses 30 anos de preservação da biodiversidade no Espírito Santo e serão realizadas até o dia 6 de junho (sábado). O horário de transmissão será às 18h, com exceção da última live, no dia 06 de junho, a ser realizada às 10h.

O Parque Estadual Paulo Cesar Vinha constitui um dos últimos remanescentes de restinga ainda em bom estado de conservação do Espírito Santo. Destacam-se no parque diferentes fitofisionomias da restinga, bem como a Lagoa de Caraís, muito procurada por visitantes e turistas. A unidade de conservação abriga também espécies da flora e fauna endêmicas e ameaçadas de extinção.

De acordo com sua norma de criação, o parque tem por finalidade resguardar os atributos excepcionais da natureza na região, a proteção integral da flora, da fauna, do solo, das lagoas, das dunas e demais recursos naturais, bem como sua preservação para objetivos educacionais, científicos e recreativos.

Confira a programação das lives e coloque em sua agenda:

Instagram (perfil oficial @meioambientees)

Dia: 02/06 (terça-feira), às 18h.

Tema: “Últimos Refúgios – Parque Estadual Paulo Cesar Vinha”.

Participantes: Gustavo Braga Rosa, analista ambiental do Iema e Leonardo Merçon, fotógrafo e cinegrafista da natureza, com foco na Conservação Ambiental. Autor do Livro “Últimos Refúgios -Parque Estadual Paulo Cesar Vinha”, colaborador da National Geographic e BBC.

Dia: 03/06 (quarta-feira), às 18h.

Tema: “Importância das Pesquisas Científicas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV): Herpetofauna e Ictiofauna”.

Participantes: Flávio Guerra Barroso, analista ambiental do PEPCV e João Luiz Gasparini, biólogo, pesquisador e mergulhador científico.

Dia: 04/06 (quinta-feira), às 18h.

Tema: “Parque Estadual Paulo Cesar Vinha – Preservando Nosso Quintal”.

Participantes: Juliana Dias Salgueiro, educadora ambiental no PEPCV, Lauro da Cunha Narciso, biólogo e educador ambiental, autor do livro “Preservando Nosso Quintal” e Rosilene Vieira da Silva, educadora ambiental do Iema.

Dia: 05/06 (sexta-feira), às 18h (Dia dos 30 Anos do PEPCV e Dia Mundial do Meio Ambiente)

Tema: “Terra Brasil e as Belezas Naturais do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha”.

Participantes: Joseany Trarbach, gestora do PEPCV; Anderson Santos (biólogo) e Aruay Goldschmidt (engenheiro agrônomo), ambos apresentadores do programa Terra Brasil, exibido no Animal Planet, Looke e Amazon Prime Video.

Dia: 06/06 (sábado), às 10h

Tema: “Importância do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha para a prática do surf no Espírito Santo”

Participantes: com Joseany Trarbach, gestora do PEPCV, Alex Willian e Marco Antônio Alves, representantes da diretoria da Federação de Surf do Espírito Santo (Fesurf-ES).