As eleições de 2020 já estão movimentando a cidade de Guarapari. O Portal 27, conversou com o presidente do partido Avante de Guarapari, Max Júnior, para que ele esclarecesse uma nota que saiu em um jornal estadual, dizendo que havia especulações, de que o partido não daria legenda para o deputado estadual Carlos Von (Avante), disputar a prefeitura de Guarapari.

De acordo com ele “Não sabemos de onde saiu essa informação, mas ela não procede. O Carlos Von é o nosso pré-candidato a prefeito de Guarapari. Tanto pela executiva municipal, quanto pela estadual. Ele só não será candidato pelo nosso partido se ele não quiser”, afirmou Max.

Ainda de acordo com Max, o Avante é um dos partidos mais bem organizados das eleições municipais e vem fazendo reuniões constantes com os pré-candidatos a vereadores, estando praticamente pronto para a disputa.