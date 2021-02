A equipe da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de Guarapari (DPCAI), cumpriu mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva, na manhã desta sexta-feira (19), na residência de um pastor de 64 anos, no bairro Praia do Morro, em Guarapari. No local foram apreendidos notebook, computador, agendas, pen drives, além de outros objetos.

De acordo com o titular da DPCAI, delegado Marcelo Santiago, as investigações tiveram início após uma denúncia no ano passado. Segundo o delegado, o pastor já teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra uma sobrinha há alguns anos.

“Atualmente, ele utilizava-se da sua condição de líder religioso para receber crianças e adolescentes, filhos de fiéis, em casa para realização de um tratamento espiritual e corretivo. Ele alegava que crianças e adolescentes indisciplinados ou que demonstrassem traços de opção homossexual deveriam ser tratados por ele. Durante a estadia na casa do autor foi descoberto que as vítimas sofriam abuso sexual”, disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari. “Ele responderá por estupro de vulnerável e será encaminhado ao presídio após as formalidades legais”, afirmou o delegado.