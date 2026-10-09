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Pescadores capturam marlim-azul de 571 kg nos EUA; recorde mundial é do Espírito Santo

Exemplar de 3,3 metros de comprimento bateu o recorde do estado de Massachusetts (EUA); marca mundial segue pertence ao brasileiro Paulo Roberto Amorim, que fisgou exemplar de 636 kg no Espírito Santo

Uma jornada de pesca em alto-mar terminou com uma captura histórica no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O capitão Damon Sacco e o pescador Walter Chapman fisgaram um marlim-azul (Makaira nigricans) de 571 quilos e 3,3 metros de comprimento.

A pesagem oficial confirmou a maior captura da espécie já registrada no estado americano. Apesar das dimensões impressionantes, a marca ficou a 64 quilos do recorde mundial absoluto, que pertence ao brasileiro Paulo Roberto Amorim. Em 1992, Amorim fisgou um marlim-azul de 636 quilos no litoral do Espírito Santo, feito homologado pela International Game Fish Association (IGFA).

Três Horas de Batalha no Mar

A captura ocorreu a cerca de 160 quilômetros da costa. Inicialmente, a equipe da embarcação acreditou ter fisgado um tubarão de grande porte devido ao peso extremo e à força do animal.

Foram necessárias três horas de combate para aproximar o peixe do barco. Durante a tentativa de embarque, a espécie usou o bico pontiagudo para golpear a estrutura da embarcação, deixando perfurações na popa antes de ser dominada.

Comparativo das Marcas e Características da Espécie

ParâmetroCaptura nos EUARecorde Mundial (Espírito Santo)
Peso do Exemplar571 kg636 kg
Comprimento3,3 metrosN/I
Local da PescaMassachusetts (EUA)Vitória / Litoral do ES (Brasil)
Pescador / ResponsávelWalter Chapman / Damon SaccoPaulo Roberto Amorim
Ano do Registro20261992 (Homologado pela IGFA)

Fenômeno Raro em Águas Frias

Além do tamanho do peixe — que corresponde a quase 90% do peso do recorde mundial —, a captura chamou a atenção dos biólogos pela temperatura da água.

O marlim-azul é um peixe oceânico altamente migratório que habita prioritariamente águas tropicais e subtropicais quentes nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Encontrar um exemplar deste porte no Atlântico Norte em temperaturas baixas é considerado um evento atípico pela NOAA Fisheries.

Conhecido por sua força, agilidade e saltos fora d’água, o marlim-azul é uma das espécies mais cobiçadas da pesca recreativa oceânica no mundo. As fêmeas da espécie são as que atingem os maiores tamanhos, podendo ultrapassar os 20 anos de idade.

Para consultar dados sobre preservação marinha e regulamentações de pesca esportiva, acesse o portal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ou a página da International Game Fish Association (IGFA).

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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