Pescadores capturam marlim-azul de 571 kg nos EUA; recorde mundial é do Espírito Santo

Uma jornada de pesca em alto-mar terminou com uma captura histórica no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O capitão Damon Sacco e o pescador Walter Chapman fisgaram um marlim-azul (Makaira nigricans) de 571 quilos e 3,3 metros de comprimento.

A pesagem oficial confirmou a maior captura da espécie já registrada no estado americano. Apesar das dimensões impressionantes, a marca ficou a 64 quilos do recorde mundial absoluto, que pertence ao brasileiro Paulo Roberto Amorim. Em 1992, Amorim fisgou um marlim-azul de 636 quilos no litoral do Espírito Santo, feito homologado pela International Game Fish Association (IGFA).

Três Horas de Batalha no Mar

A captura ocorreu a cerca de 160 quilômetros da costa. Inicialmente, a equipe da embarcação acreditou ter fisgado um tubarão de grande porte devido ao peso extremo e à força do animal.

Foram necessárias três horas de combate para aproximar o peixe do barco. Durante a tentativa de embarque, a espécie usou o bico pontiagudo para golpear a estrutura da embarcação, deixando perfurações na popa antes de ser dominada.

Comparativo das Marcas e Características da Espécie

Parâmetro Captura nos EUA Recorde Mundial (Espírito Santo) Peso do Exemplar 571 kg 636 kg Comprimento 3,3 metros N/I Local da Pesca Massachusetts (EUA) Vitória / Litoral do ES (Brasil) Pescador / Responsável Walter Chapman / Damon Sacco Paulo Roberto Amorim Ano do Registro 2026 1992 (Homologado pela IGFA)

Fenômeno Raro em Águas Frias

Além do tamanho do peixe — que corresponde a quase 90% do peso do recorde mundial —, a captura chamou a atenção dos biólogos pela temperatura da água.

O marlim-azul é um peixe oceânico altamente migratório que habita prioritariamente águas tropicais e subtropicais quentes nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Encontrar um exemplar deste porte no Atlântico Norte em temperaturas baixas é considerado um evento atípico pela NOAA Fisheries.

Conhecido por sua força, agilidade e saltos fora d’água, o marlim-azul é uma das espécies mais cobiçadas da pesca recreativa oceânica no mundo. As fêmeas da espécie são as que atingem os maiores tamanhos, podendo ultrapassar os 20 anos de idade.

Para consultar dados sobre preservação marinha e regulamentações de pesca esportiva, acesse o portal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ou a página da International Game Fish Association (IGFA).