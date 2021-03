A Secretaria de Turismo do estado (Setur) divulgou, nesta quinta-feira (04), o resultado da pesquisa de identificação do perfil do turista realizada no Verão e no feriado de Carnaval. As pesquisas foram realizadas nos principais atrativos de 12 municípios capixabas.

O trabalho trouxe também informações relacionadas à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), comprovando as tendências da atividade, isto é, a procura por destinos mais isolados, atraso na realização da viagem por conta dos índices de contaminação, bem como o uso de carro próprio para viagem e, em locais mais próximos.

Segundo o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, os resultados das pesquisas retratam claramente o que os especialistas afirmaram que seria o comportamento dos turistas durante a pandemia como também trazem à tona a avaliação relativa ao cumprimento das normas sanitárias no destino escolhido.

“O retrato do turista que procurou o Espírito Santo para passar alguns dias do Verão, como também no feriado de Carnaval, mostra que as pessoas estão atentas aos protocolos, buscando destinos mais isolados e próximos, correspondendo às orientações trabalhadas por nós com os municípios e o trade turístico capixaba, visando à preservação da vida”, destacou o secretário.

A pesquisa de perfil do turista é realizada anualmente pela Setur. Este ano, o Observatório do Turismo acrescentou ao questionário questões relacionadas à pandemia, com o objetivo de avaliar as medidas adotadas pelo Governo do Estado junto ao segmento. “O Espírito Santo estimula os empreendimentos que fazem parte da cadeia produtiva do turismo à adesão ao selo “Turismo Responsável”. Hoje, no Espírito Santo, são 552 empreendimentos com o selo, o que significa que estão cumprindo as normas sanitárias de prevenção, qualificando o destino Espírito Santo”, afirmou o secretário.

Resultados – Na pesquisa de Verão, 57,9% dos entrevistados procuraram destinos mais isolados e 33,3% atrasaram os planos de vir para o destino devido à pandemia.

Entre os entrevistados na pesquisa realizada no Verão – que, além dos destinos de praia, incluiu três municípios da região do Caparaó –, 73,1% optaram por transporte individual e 22,9% escolheram empresas de transporte que comprovassem protocolos sanitários. Os dados também mostram que 33,1% optaram por se hospedar em apartamento ou casa alugada e 12,7% escolheram hospedagens com menor número de hóspedes.

Em relação aos pontos negativos evidenciados relativos aos novos hábitos necessários em decorrência da pandemia, 60,1% consideraram que os protocolos de higiene foram cumpridos e, entre os problemas detectados, o não uso de máscaras pelos funcionários dos estabelecimentos foi apontado por 69,2% dos entrevistados, seguido de 36,5% que apontaram a falta de álcool em gel, e 18,3% que identificaram desrespeito às normas sanitárias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19).

Contexto – As pesquisas foram realizadas nos principais pontos turísticos dos municípios de Anchieta, Conceição da Barra, Guarapari, Marataízes, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, onde já há uma série histórica e em três municípios localizados na Região Turística do Caparaó – Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto e Iúna.

As informações foram coletadas, por meio de aplicação de questionários face a face, de forma eletrônica, com registro automático das coordenadas do local visitado, por meio de GPS e da gravação do áudio das entrevistas. O trabalho foi executado pela empresa Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda., vencedora da licitação.

Confira as informações completas:

Pesquisa de Identificação do Perfil do Turista /ES Verão 2021 – https://bit.ly/3e6jL6A

Pesquisa de Identificação do Perfil do Turista/ES Carnaval 2021 https://bit.ly/2Pneq0s