A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que vai realizar nesta sexta-feira (14), dois mutirões de vacinação contra a Covid-19 e Influenza, sem agendamento.

Segundo a prefeitura, o primeiro será no Centro de atendimento ao turista, localizado no final da Praia do Morro, das 08h às 11h. O segundo acontece no Centro Municipal de Saúde, em Itapebussu, das 16h às 19h30.

Ainda de acordo com a prefeitura, o atendimento é voltado para qualquer pessoa acima de 12 anos, que precisa tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose. É preciso levar o cartão de vacinação, CPF e documento de identidade .

Menor de 18 anos precisa estar acompanhado de um responsável. Segundo a prefeitura, a primeira dose é para qualquer pessoa com mais de 12 anos que ainda não tomou nenhuma dose.

A prefeitura explica que a segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca, é preciso ter tomado a primeira dose há 58 dias ou mais. No caso da Coronavac, é preciso ter tomado a primeira dose há 28 dias ou mais.

Para quem tomou a dose única da Janssen há quatro meses ou mais, deve buscar o atendimento para tomar a dose de reforço. A terceira dose é para pessoas com 60 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante, contra a Covid-19, há três meses ou mais; ou pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais.