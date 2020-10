A Polícia Federal prendeu na manhã de ontem (21), no município de Vitória, uma pessoa que recebia encomenda com drogas através dos Correios. A ação contou com 4 policiais federais e redundou na apreensão de 105,64 gramas de haxixe destinada ao consumo próprio do destinatário, escondido dentro de um equipamento de som.

ENTENDA O CASO

A área de segurança do Correios detectou encomenda postal contendo possíveis ilícitos em seu interior e com destinatário no município de Vitória/ES. Diante desses dados, a delegacia especializada em repressão a drogas (DRE) da PF/ES, apreendeu a encomenda e confirmou que em seu interior havia haxixe postado em Foz do Iguaçu/PR.

A pessoa foi indiciada no artigo 28 da Lei 11.343/2006, assinou um Termo Circunstanciado, se comprometendo a apresentar-se em Juízo.