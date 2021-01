Na manhã de Ontem (06), por volta das 10h30, um jovem de 19 anos foi detido a bordo de um ônibus que saiu de Belo Horizonte (MG) na terça-feira às 23h com destino à Guarapari. O suspeito estava em posse de três tabletes de cocaína, totalizando 2,5 quilos da droga.

Cerco. A ação teve início com base em informações recebidas da Polícia Militar de Minas Gerais. Os Policiais Militares do 10º Batalhão montaram um cerco nas proximidades da rodoviária de Guarapari e ficaram aguardando a chegada do transporte coletivo. Ao ser visualizado, foi feita a abordagem policial, momento que o suspeito foi localizado no interior do veículo em posse do entorpecente. O cão Policial Mike participou da abordagem vistoriando os demais compartimentos.

O jovem confessou que estava fazendo o transporte da droga e que o destino seria o município de Guarapari. Foi apreendido ainda o valor de R$602,80 em dinheiro. O detido foi encaminhado para a delegacia local juntamente com todo material apreendido

PM apreende arma de fogo e drogas nessa terça em Guarapari

Outras ações. Por volta de 12h48min de terça-feira (05), policiais militares prosseguiram ao bairro Coroado após denúncias de tráfico de drogas, durante a abordagem na casa indicada, foi localizado um homem embalando os entorpecentes. Foi apreendido no interior da casa: dois tabletes pesando dois quilos de maconha, 65 buchas de maconha e uma balança de precisão.

Aeroporto. Durante a tarde, por volta de 16h, policiais abordaram dois homens em atitude suspeita na praça do bairro Aeroporto e encontraram em posse desses, dezessete pinos de cocaína, dezessete pedras de crack e R$ 179,00 reais em notas trocadas.

Por volta de 23h, policiais militares foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Itapebussú, no local ao identificar as pessoas que estavam envolvidas na situação, foi encontrado uma pistola calibre 380, 12 munições intactas e duas deflagradas do mesmo calibre da pistola.