A Polícia Militar de Guarapari trabalhou bastante neste final de semana. Foram várias ocorrências. Na noite de sábado (12), policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita no bairro Coroado comercializando entorpecentes, este ao notar a presença policial tentou empreender fuga para o interior do imóvel, deixando para trás 02 pedras de crack.

Ao realizar o cerco na residência, foi possível observar o suspeito jogando uma sacola branca pela fresta do muro e também foi visualizada uma motocicleta no interior do local, com restrição de furto/roubo. Em seguida, sem ter como escapar o indivíduo saiu do imóvel e se entregou a equipe policial.

As diligências continuaram e foi encontrada a quantia de R$ 646,00, 42 pedras de crack, 02 pedras médias da mesma substância, 01 pote de ácido bórico e material para embalo dos entorpecentes. Diante dos fatos, o indivíduo e os entorpecentes foram encaminhados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Já a motocicleta recuperada foi encaminhada ao pátio pelo guincho credenciado.

Menor. Durante patrulhamento de rotina no bairro Sol Nascente na tarde de sábado (12), uma equipe de policiais militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita sentado em cima de uma moto. Ato contínuo foi realizada a abordagem e durante a busca pessoal no abordado foi encontrado um Revólver Taurus Cal .38, com 06 munições intactas. Diante dos fatos, o indivíduo que é menor de idade e o material foram apreendidos e encaminhados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Santa Mônica. Já na madrugada de sexta pra sábado (12), uma equipe de policiais militares receberam denúncias de moradores que relatavam o tráfico de drogas em uma região no Bairro Santa Mônica. Prontamente, os militares realizaram patrulhamento no local indicado e avistaram um indivíduo coagindo outro a comercializar entorpecentes na região. A equipe abordou um indivíduo e em sua posse foram encontradas 30 pedras de Crack, 30 pinos de Cocaína e 04 buchas de Maconha. O indivíduo foi detido e conduzido para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari juntamente com o material apreendido.

K9. Na sexta-feira (11), no início da noite no bairro Aeroporto uma guarnição da polícia militar avistou um indivíduo em atitude suspeita e ao ser abordado pelos militares, com a ajuda do cão policial (K9) foi localizada uma sacola contendo 137 pedras de Crack e 08 buchas de Maconha. Diante dos fatos o indivíduo foi detido e conduzido juntamente com o material para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.