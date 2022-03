O governador do Estado, Renato Casagrande, fez a entrega das obras de reforma do Destacamento de Polícia Militar (DPM) de São Pedro, em Vitória, em solenidade realizada na manhã deste domingo (13). A 5ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) atende os 10 bairros que fazem parte da região, entre eles, Comdusa, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Nova Palestina, Redenção, Resistência e São Pedro.

A unidade de 115 metros quadrados teve toda a sua área reformada, com a manutenção da cobertura, substituição de esquadrias, piso e pintura interna e externa, além do reparo geral da rede elétrica e lógica, manutenção nas instalações hidro sanitárias, manutenção geral externa e adaptação da unidade para acessibilidade (banheiro PNE e rampa). O investimento total foi de R$175.354,16. O prédio também recebeu climatização, com a instalação de quatro aparelhos de ar-condicionado, adquiridos pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Em sua fala, o governador destacou a importância da continuidade das políticas públicas na área da segurança pública. “Não se pode interromper investimentos. Avançamos muito na área de segurança nos últimos dez anos. No início do mandato, retomamos o programa Estado Presente em Defesa da Vida, que está no caminho certo com os melhores resultados na série histórica. Apesar disso, sabemos que o desafio é muito grande, mas tendo a continuidade dessas políticas públicas, chegaremos entre os cinco estados menos violentos do País”, afirmou.

Casagrande prosseguiu. “É muito bom poder estar aqui em São Pedro. Estamos em um momento importante na gestão da pandemia, com algumas medidas de flexibilização, que só foram possíveis ao se respeitar as evidências científicas sem ceder às pressões. Quero aproveitar para agradecer a cada morador de São Pedro, que passou por momentos difíceis no Carnaval. O abastecimento de água ficou prejudicado por uma semana e a comunidade, além de protestar, se envolveu na solução do problema – resolvido junto com o Governo do Estado. Estamos trabalhando, a Cesan vai fazer obras de reforço da rede para que o desabastecimento não se repita.”

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, ressaltou que essa é mais uma entrega para dar dignidade aos militares que atuam na região, além de atender a um pedido da comunidade. “A população de São Pedro sempre nos cobra uma proximidade da Polícia Militar na região. Com essa reforma, proporcionamos o retorno da Companhia para a comunidade, aumentando assim a interação entre os policiais e moradores. Mais um projeto que contou com a sensibilidade do governador Renato Casagrande, que sempre nos cobra melhor estrutura e entregas na Segurança Pública, dentro do programa Estado Presente”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, fez um agradecimento ao governador pelos investimentos na Corporação. “Assumimos o Comando em abril de 2020, quando o senhor nos passou uma série de missões. Uma das necessidades era melhorar os ambientes de trabalho dos policiais e aqui temos um exemplo claro. Transformamos essa unidade em um local confortável e seguro. Infelizmente, recebemos a segurança pública com muitos problemas, mas com a percepção e o senso de liderança de nosso governador, vamos deixar um legado dentro do processo de reconstrução”, pontuou.

“Ao longo dos últimos 40 anos ‘o lugar de toda pobreza’ se tornou um cartão postal da Ilha de Vitória. Moradores, empreendedores e turistas merecem uma prestação de serviços cada vez mais digna e humanizada. A reforma da 5ª Cia segue essa proposta da Polícia Militar: aproximar nossos profissionais de seu principal cliente e defensor, o cidadão. Ter um espaço exclusivo para essa interação entre polícia e comunidade garante à população uma atuação mais assertiva na prevenção a crimes e resposta às demandas de segurança locais”, comentou o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Menezes.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Lenise Loureiro (Turismo), Gilson Daniel (Economia e Planejamento), Álvaro Duboc (Governo) e Coronel Aguiar (Casa Militar); os deputados estaduais José Esmeraldo e Coronel Alexandre Quintino; além de dirigentes de autarquias, vereadores e lideranças comunitárias da região.