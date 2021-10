A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, deflagrou, nessa quarta-feira (06), uma operação que resultou na apreensão de, aproximadamente, 350 quilos de cocaína pura, que seriam enviadas para a Bélgica em meio a um carregamento de chapas de granito. O entorpecente foi apreendido no momento em que era descarregado de uma carreta bi trem, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

“Esta é uma apreensão robusta realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, que demonstra a importância da investigação e do serviço de inteligência. A investigação policial é sigilosa, às vezes demanda tempo e tem que ser assim para que ocorra o verdadeiro combate à criminalidade, com o desmantelamento de organizações criminosas e prisões qualificadas. A Polícia Civil vem trabalhando com inteligência e ações integradas. O resultado são ações como esta”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

A investigação começou apurando roubos de cargas registrados em Cachoeiro de Itapemirim. “Há cerca de três meses, a Deic vem trabalhando nessa apuração e os levantamentos acabaram trazendo outras informações à tona. Nessa quarta, com a informação de que haveria uma transação suspeita na região de Morro Grande, os policiais realizaram uma campana e flagraram o momento em que a droga era retirada da carreta”, relatou o superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes Simões Filho.

Campana

Por volta das 7h30 da noite dessa quarta-feira (06), enquanto realizavam a campana, os policiais visualizaram uma carreta bi trem descarregada, ocupada apenas pelo motorista, entrando em um galpão onde funciona a serraria de uma marmoraria, na localidade de Morro Grande e, em seguida, um veículo com dois ocupantes. Depois de algum tempo, o motorista da carreta passou a “desmontar” parte da carroceria e, junto com os outros dois homens, começou a retirar diversos pacotes que estavam em um fundo falso da carreta, colocando-os no porta malas do veículo branco. Neste momento, os policiais entraram no galpão e deram voz de prisão.

Dois suspeitos foram presos e o terceiro conseguiu fugir. “Quando verificamos o carregamento, constatamos que tratava-se de cocaína. Eram 350 pacotes de, aproximadamente, um quilo cada um. O homem que conseguiu fugir era o motorista da carreta, que já está identificado”, disse o titular da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Romulo Carvalho Neto.

Os detidos são um empresário de 34 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, e um ex-policial militar de 44 anos, morador de Linhares, e expulso da Polícia Militar (PMES) por associação ao tráfico drogas. “O detido de 34 anos assumiu que foi o responsável por intermediar o envio dos 350 pacotes de cocaína para a Europa. O detido de 44 anos também confessou sua participação e explicou que o entorpecente seria enviado para a Bélgica, escondido em chapas de granito que foram serradas e, posteriormente, seriam lacradas com chapas inteiras, para camuflar a droga, e embarcadas em contêineres em um porto de Vitória”, relatou o titular da Deic de Cachoeiro de Itapemirim e responsável pela investigação, delegado Rafael Amaral.

Os presos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Além da droga, foram apreendidos dois automóveis, um caminhão trator e os respectivos reboques, uma pequena quantidade de dinheiro e aparelhos telefônicos. O entorpecente será encaminhado para incineração. A investigação segue em andamento, para a responsabilização de toda organização criminosa.