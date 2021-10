Quase todo o Espírito Santo se encontra em área de risco moderado ou alto para a ocorrência de chuvas fortes, com trovoadas, rajadas de vento e eventuais quedas de granizo. O aviso meteorológico, emitido nesta quinta-feira (7) pelo Incaper e pelo Inmet, também alertou para tempestades de 68 municípios.

Cidades como Guarapari, Linhares e Vitória se encontram em risco moderado. Já cidades como Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, estão em risco alto. Fora de risco, estão apenas as cidades do extremo Norte: Ecoporanga, Conceição da Barra e Pinheiros.

De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km/h e risco de queda de granizo. Também podem haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O alerta é válido até as 11h desta sexta-feira (8).

Cidades em risco alto: