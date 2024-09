A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari está à procura dos autores do crime que vitimou Carlos Roberto Gonçalves Junior, de 32 anos, no dia 20 de julho, no bairro Village do Sol, em Guarapari. Segundo informações coletadas até o momento, dois indivíduos em uma motocicleta são apontados como suspeitos de participação nesse homicídio.

O caso está sendo investigado pela equipe da DHPP de Guarapari, que solicita a colaboração da população para que esse assassinato não fique impune. Informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos são de extrema importância para a continuidade das investigações.

A população pode contribuir com o trabalho da Polícia Civil por meio dos canais de comunicação disponíveis. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo Direct das redes sociais da Polícia Civil. O sigilo é garantido.

O Crime. Carlos Roberto era um corretor de imóveis de 41 anos. Ele havia sido chamado por supostos clientes para visitar um loteamento no início da manhã do dia 20 de julho, mas foi surpreendido e morto ao chegar ao local combinado. Nada foi roubado e seu veículo foi encontrado nas proximidades da cena do crime. A família informou à polícia que ele vinha recebendo ameaças devido a problemas com vendas de terrenos na região.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois homens em uma motocicleta estavam supostamente acompanhando a vítima na visita ao terreno quando sacaram uma arma e dispararam. Após o crime, a dupla fugiu, deixando o carro de Carlos Roberto no local com os vidros abertos e seus pertences dentro.