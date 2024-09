A vereadora Sabrina Astori, alvo de recentes acusações publicadas por um veículo de comunicação, reagiu às alegações de que estaria envolvida em processos no Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O site apontava a existência de uma investigação envolvendo a parlamentar, mas Astori apresentou à imprensa uma certidão oficial emitida pelo próprio MPES, desmentindo as afirmações.

Nada consta. De acordo com o documento, protocolado sob o número 2024.0022.8725-37, “nada consta” em face da vereadora no que se refere a procedimentos extrajudiciais, cíveis ou criminais, além de termo de ajustamento de conduta ou procedimentos administrativos. A certidão, expedida pelo Sistema de Gestão de Autos do MPES (GAMPES), tem validade de 90 dias e foi emitida após consulta aos registros públicos do órgão.

Sabrina Astori, em nota, afirmou que as acusações publicadas são infundadas e que tomará as medidas legais cabíveis para reparar os danos causados à sua imagem. “Eu sempre tive uma trajetória pautada pela ética e pelo compromisso com a verdade. Essa certidão é a prova de que não há qualquer processo contra mim. Lamento que informações equivocadas tenham sido divulgadas sem a devida apuração”, disse a vereadora.

A defesa de Astori segue reforçando que todas as declarações feitas contra ela são infundadas e carecem de provas, e que o MP mostrou a verdade. Ela afirma que segue seu trabalho como vereadora, atuando em prol das comunidades necessitadas de Guarapari.