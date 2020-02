Os policiais militares do reforço na 10ª Companhia Independente apreenderam, neste fim de semana, uma arma de fogo e munições em abordagem a um veículo, em Piúma. A apreensão foi realizada durante um evento na orla de Piúma, quando os militares da Cavalaria avistaram um grupo em atitude suspeita que, ao notarem a presença dos policiais, saíram rapidamente em um carro.

Após o acompanhamento do automóvel, foram abordados os passageiros – um homem e duas mulheres. Durante a busca pessoal, os policiais constataram que uma das mulheres portava uma pistola calibre .380, carregada com oito munições. Também encontraram, no interior do veículo, 02 buchas de maconha.

Em nota à imprensa, a Polícia ressaltou que “Todo o material e os acusados foram conduzidos para a 9º Delegacia Regional de Itapemirim, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.”