Foi preso na tarde de ontem (15) em Guarapari, um ex-funcionário da Rodosol de 30 anos, suspeito de cometer assaltos a praça do pedágio de Guarapari, por três vezes. O carro usado no crime, uma espingarda e uma pistola de plástico transparente foram apreendidas na casa do detido.

Com ele e um menor de 17 anos,foram recuperados mais de R$ 1 mil roubados. O delegado da Delegacia Patrimonial de Guarapari, Guilherme Eugênio, disse que os crimes estavam sendo investigados e que nas últimas semanas, oito assaltos foram registrados na mesma praça. Os R$ 1.272 apreendidos na casa do ex-funcionário serão devolvidos para a empresa que administra o pedágio.

“O caso já estava sendo investigado pela patrimonial, uma vez que havia chegado identificação do autor. Inicialmente não havia possibilidade de uma prisão em flagrante, mas com a constatação de um novo crime praticado na madrugada de hoje (ontem), diligências em conjunto com a Polícia Militar tiveram início. Eles foram presos em Setiba, passeando com a família”, disse o delegado.

Veículo. Dos oito assaltos, a polícia acredita que três deles foram praticados pela dupla presa. Já que o veículo usado é o mesmo, um Voyage branco. Mas as investigações continuam. “Três roubos foram praticados pela dupla, e um terceiro infrator já foi identificado também. A patrimonial continua investigando, se há participação deles nos outros crimes”, explica Eugênio.

O veículo usado pelo ex-funcionário estava com a placa coberta nos três crimes. No entanto, se tratava de um pano fino, sendo possível identificar a placa. O detido trabalhou por 10 meses na praça assaltada, e foi demitido em outubro, sem justa causa. Ele exercia a função de auxiliar de pista.

Assaltos. Segundo a polícia, o primeiro assalto aconteceu em 30 de dezembro, o segundo no último dia 4, e o terceiro foi ontem, durante a madrugada. “Ele ia no sentido Vila Velha. Roubada uma cabine na ida, manobrava ao passar, e escolhia outra cabine no retorno para Guarapari. Não podemos afirmar se ele escolhia a cabine, mas sabemos que ele escolhia sempre a madrugada”, relata o delegado. O ex-funcionário foi autuado em flagrante pelo roubo qualificado.