A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, que gerencia o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, está com vagas de emprego abertas na área de Enfermagem. As oportunidades são para coordenador de Enfermagem, Enfermeiro e técnico de Enfermagem, para atuação nos setores de Hemodiálise, Pronto-Socorro, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Unidade de Alta Dependência de Cuidado (UADC). Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde (www.prosaude.org.br).

Para o cargo de coordenador de Enfermagem é necessário ensino superior completo em Enfermagem, registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e experiência na função de chefia. Especialização na área que almeja atuar é um diferencial. Entre as atribuições do profissional estão coordenar atividades e realizar gestão de pessoas e processos.

Já para a atuação como Enfermeiro os requisitos são ensino superior completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Classe. É desejável pós-graduação ou especialização correlata à área de atuação. Este profissional irá organizar a operacionalização do serviço de Enfermagem e fornecer assistência aos técnicos da área; realizar os procedimentos de maior complexidade, bem como atuar como facilitador de todos os processos que envolvem o atendimento ao paciente; controlar e analisar indicadores da área; manter e controlar os medicamentos da unidade, entre outras atribuições.

As vagas para técnicos de Enfermagem são para atuação nos setores de Hemodiálise, Pronto-Socorro, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Unidade de Alta Dependência de Cuidado (UADC). Para se candidatar é necessário ensino técnico de Enfermagem completo, registro ativo no COREN e experiência no setor em que deseja atuar.

Entre os benefícios estão assistência médica, odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale transporte e alimentação.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde (www.prosaude.org.br), selecionar o menu “Trabalhe Conosco” e, em seguida, acessar a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS (www.vagas.com.br), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo. Mais informações pelo telefone: (27) 3194-0197.