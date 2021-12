Nesta segunda-feira (20), policiais militares do 10ª Batalhão realizaram o sonho da pequena Ágata, moradora do bairro São Gabriel, em Guarapari. De acordo com a avó de Ágata, o sonho da neta era receber a presença da Polícia Militar em seu aniversário.

Assim, sabendo que a menina completará 7 anos no próximo dia 25, militares fizeram uma surpresa para a menina. Eles prosseguiram a casa da pequena admiradora, levaram uma farda mirim para que a menina pudesse se fardar e deslocaram até a sede do 10º batalhão, no bairro Aeroporto.

Ao chegar na Unidade, a admiradora foi recepcionada e pôde conhecer as instalações do batalhão bem como interagir com os policiais que trabalham na administração do quartel. Para abrilhantar ainda mais o momento, os militares compraram um bolo de aniversário e fizeram uma surpresa para a Ágata, que ganhou de presente a miniatura de um ônibus da PM e uma boneca. Muito emocionada Ágata agradeceu a surpresa.

Para Ana, avó de Ágata, “foi uma sensação inexplicável ver a alegria da criança, os olhos dela brilhando. Meu coração ficou em festa”. A avó destacou ainda a atenção dos policiais do batalhão “fiquei emocionada de ver o carinho e atenção com minha neta. Não esperava tanto! Muito obrigada, de coração, agradeceu a avó.

O comandante do batalhão, tenente-coronel Emerson Caus parabeniza a pequena Ágata, desejando a ela saúde, paz, que ela cresça respeitando os pais e conquiste ótimo desempenho escolar. A aniversariante esteve acompanhada durante toda visita por sua avó e sua mãe. Elas puderam eternizar o momento tirando várias fotografias.

*com informações da PM