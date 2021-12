O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou 52 equipamentos agrícolas para 34 municípios capixabas, na manhã desta terça-feira (21), em solenidade realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. O governador do Estado, Renato Casagrande, participou da entrega, que faz parte do Programa Terra Firme, criado com o objetivo de auxiliar nos trabalhos dos Centros de Distribuição de Revsol dos municípios.

Casagrande destacou a importância da parceria entre Estado e municípios para mudar a vida das comunidades: “Esse Estado tem um governo que faz parceria com os 78 municípios. Agora chegou a hora dos municípios. Veja como é bom quando o município está organizado, conseguindo dar passos largos ao futuro. Temos realizado importantes ações na agricultura. Fizemos 123 quilômetros de calçamento rural em três anos, uma atividade que muda a vida da comunidade, além de inúmeras pontes, e já estamos chegando a 100 quilômetros de Revsol. Também temos dado apoio à infraestrutura rural, com rodovias pelo interior e todas essas ações para estruturar a agricultura, levando desenvolvimento ao interior, gerando oportunidades aos capixabas”, disse.

Realizado pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Seag, o Programa Terra Firme visa a ampliar a atuação do programa Caminhos do Campo na pavimentação de estradas rurais com a utilização do Revsol. O objetivo é adequar e pavimentar as estradas rurais do Estado, oferecendo às áreas com maior densidade da agricultura familiar uma melhor trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção, redução de custos e perdas de produtos perecíveis, além de facilitar a mobilidade da comunidade, especialmente a rural, e de desenvolver o agroturismo.

Com investimento total de mais de R$ 18 milhões, os 52 equipamentos entregues hoje incluem rolos compactadores, caminhões pipa, caminhões truck basculantes e tratores agrícolas. Posteriormente, também serão entregues quatro pás carregadeiras.

Os equipamentos foram distribuídos aos municípios de Afonso Claudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivacqua, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Iconha, Irupi, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Rio Bananal, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Viana, Vila Valério e Pedro Canário.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto, os investimentos contribuem com a qualidade de vida das pessoas que vivem no interior: “o Governo do Estado trabalha de forma organizada para promover o desenvolvimento equilibrado entre as regiões. Só vamos conseguir impulsionar o desenvolvimento do Estado se houver um apoio real aos municípios do interior, principalmente na agricultura.”

O uso do Revsol para pavimentação no interior é um passo importante para o desenvolvimento do Espírito Santo, de acordo com o subsecretário de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari. “A Seag já instalou três Centros de Distribuição do produto, que juntos distribuem mais de 25 mil toneladas de Revsol por mês para mais de 35 municípios, graças à parceria com a ArcelorMittal. Esses equipamentos vão possibilitar a melhoria do transporte do Revsol, da mobilidade, melhorando as condições das vias rurais e vicinais do Estado, levando mais qualidade de vida e segurança para os moradores que tanto necessitam de estradas em excelentes condições de trafegabilidade”, afirmou.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Vitor Coelho, também acompanhou a entrega dos equipamentos. “Alegria muito grande, mais uma vez em nome de todos os prefeitos, presenciando mais um dia de entregas. Um presentão de Natal com essas entregas. Um governo que trabalha e faz valer o imposto que o cidadão paga. Nós prefeito estamos juntos com o Governo do Estado, seja na saúde, na educação, na agricultura e em qualquer outro tema. Temos orgulho da condução do governador na condução do nosso Estado. Sabemos o quanto o produtor precisa de estradas boas para escoar sua produção, gerando empregos e renda”, agradeceu.

Também estiveram presentes o deputado federal, Neucimar Fraga; os deputados estaduais, Alexandre Quintino, Adilson Espíndula, Bruno Lamas, Emilio Mameri, Janete de Sá, Vandinho Leite, Marcos Madureira, Marcos Garcia, Luciano Machado, Alexandre Xambinho e Luiz Durão; o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Vitor Coelho, presidente da Amunes e representante de todos os prefeitos presentes; os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, Paulo Foletto (Agricultura), Gilson Daniel (Governo) e Carlos Rafael (Junta Comercial); vice-prefeitos, vereadores e lideranças dos municípios contemplados.