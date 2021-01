Dentre os bairros capixabas com mais casos confirmados do novo coronavírus, a Praia do Morro em Guarapari, bairro com a principal praia da cidade, está em 16° lugar, com 1.002 ocorrências da doença.

Além da Praia do Morro, os bairros de Guarapari com mais casos de coronavírus são Muquiçaba, com 532, Itapebussu, com 433, e Santa Mônica, com 393.

Em toda a cidade de Guarapari, já foram confirmados 6.976 casos da Covid-19, com 180 óbitos e 5.331 curados.

Espírito Santo. Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em apenas 24h o Espírito Santo registrou 34 novos óbitos em decorrência de complicações da Covid-19. Nesse mesmo período, 1.646 pessoas foram contaminadas e 2.229 são considerados curados da enfermidade.

Com essas novas estatísticas, o Espírito Santo já teve, desde o princípio da pandemia, 258.941 contaminados, 238.355 curados e 5.265 mortos em decorrência de complicações do novo coronavírus.