O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, deu um novo prazo para a conclusão da obra do Hospital Cidade Saúde. Segundo ele, agora o novo prazo é de mais 6 meses. Foi o que disse o prefeito ontem (19), durante ordem de serviço para entrega da nova praça das Virtudes do Centro da cidade.

60% construído. Edson ressaltou as dificuldades de gestão, mas garantiu que o hospital fica pronto nesse prazo. “Quero dizer que nosso hospital cidade saúde, nós estamos com 60% dele construído. Infelizmente esse hospital era para ser inaugurado em março desse ano e não foi, por conta do orçamento do governo federal que só foi aprovar o orçamento no mês de abril”, disse ele explicando que é uma parceria da prefeitura com o governo federal.

Hospital em seis meses. O prefeito reclamou do negativismo com a obra por parte de alguns órgãos fiscalizadores e de outras pessoas que, segundo ele, lutam contra a saúde. “Fizemos um ajuste e município vai pagar mais 6 milhões e 700 mil reais, por conta do material que subiu, porque ficou muito tempo por conta do governo federal sem passar recursos, mas se Deus quiser, nós temos uma meta de nós terminarmos este hospital, estamos lutando, para nós entregarmos a população de Guarapari em seis meses”, disse ele. Confira o vídeo.