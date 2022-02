O prefeito Paulo Cola esteve, no dia 2, na Câmara Municipal de Piúma, para participar da sessão especial de abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2022. O prefeito iniciou sua fala cumprimentando os vereadores, o público presente e as pessoas que assistiam a sessão pela internet.

Paulo começou seu discurso falando das responsabilidades com o município. “O administrador não pode fazer tudo. Mas ele deve e é eleito, para fazer aquilo que é possível fazer. E dia e noite, noite e dia, nós buscamos fazer aquilo que é possível”, disse.

O prefeito falou que busca se manter equilibrado para fazer uma gestão com responsabilidade e conta com a sua equipe de secretários e outros servidores para isso. Ele ainda destacou o apoio dos vereadores que estão sempre dispostos ao diálogo e que “me ajudam a governar este município”, falou.

O prefeito ressaltou ainda as vitórias conseguidas nestes 13 meses de gestão tais como: entrega de obras que estavam paradas, como a escola de Itaputanga e afirmou ainda que o posto de saúde de Itaputanga será licitado. Paulo citou também a obra do complexo esportivo Willian Damasceno, que vai dar oportunidades para a juventude de Piúma

“Conseguimos transformar a entrada da ilha do gambá em um lugar paradisíaco, que dá de 10 a 0 em muitos lugares famosos. Era um ponto extremamente violento, um ponto em que as pessoas iam lá para fazer o tráfico de drogas. Nós conseguimos embelezar aquilo”, afirmou o prefeito, dizendo que na região, contando com o complexo, serão investidos quase R$ 2 milhões para dar uma vida melhor aos moradores e turistas de Piúma.

Confira na íntegra tudo o que o prefeito falou no facebook da Câmara de Piúma neste link: https://youtu.be/bumdOhvwG7o