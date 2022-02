O portal 27 recebeu confirmação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), de que o órgão está sim investigando possíveis irregularidades em contratações de obras pela prefeitura de Guarapari. O questionamento da nossa equipe foi após a live entrevista com jornalista Marcelo Paranhos, que fez diversas acusações, de envolvimento de várias pessoas públicas de Guarapari, incluindo prefeito, secretários e empresários, em supostos atos de corrupção na cidade.

MP. Em respostas aos nossos questionamentos o MPES respondeu na noite de ontem (2) que. “O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informa que, no âmbito da 5ª Promotoria de Justiça Cível de Guarapari, já existe procedimento para apuração de irregularidades em contratações do município.”.

Assassinato. Ou seja, o Ministério Público está sim investigando os supostos atos de corrução que, segundo o jornalista Marcelo Paranhos, levaram ao assassinato do empresário Thiago Nossa, em novembro do ano passado. O jornalista garante ter documentos que comprovam essas suas acusações. O portal 27 também questionou a prefeitura sobre essas denúncias, mas não recebeu respostas. Reveja a live com a entrevista do jornalista Marcelo Paranhos.