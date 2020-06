A prefeitura de Guarapari adiou a carreata e o passeio de bicicleta que havia divulgado na semana passada e que serviria para inaugurar a obra de extensão da avenida Paris. O Portal 27 questionou a prefeitura, para saber se a mesma iria manter a carreata e o passeio ciclístico que estava programado para as 17h de hoje.

Sem respostas. Nossa equipe não recebeu respostas para os nossos questionamentos. Mas agora a tarde, a prefeitura divulgou um novo banner para dizer que a inauguração estava adiada devido a finalização dos serviços elétricos.

LockNight. A inauguração do prefeito em meio ao “LockNight” que ele divulgou através de um novo decreto, onde não pode haver circulação de pessoas após as 19h. Essa situação contraditória, não pegou bem na opinião pública. Pelas redes sociais, no meio político e na imprensa. as pessoas questionavam como o prefeito vai inaugurar uma obra, em pleno isolamento social que vive o país e diante das novas regras que ele mesmo determinou.