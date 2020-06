A prefeitura de Guarapari divulgou no começo da noite de hoje (8), que segundo a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), a medida de “LockNight”, ou seja, de isolamento total de 19h às 05h que começou desde o último sábado (06), “foi positiva e a população compreendeu sua importância”, explicou a prefeitura.

Ligações. Ainda de acordo com a prefeitura, o município registrou mais de 140 ligações de denúncias, a maioria de comércio aberto, muitas inclusive referentes ao mesmo estabelecimento. “Tivemos uma redução no número de denúncias em relação as festas, se comparado aos dias anteriores a essa medida. Nossas abordagens foram bem conduzidas, contando com a presença da Polícia Militar, e em todas elas, as pessoas atenderam às solicitações dos fiscais, fechando os seus comércios e atendendo a solicitação de retorno para casa”, disse o secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho.

Final de semana. A prefeitura relembra que além disso, outras medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19) foram anunciadas. Entre elas, o fechamento do comércio não essencial nos finais de semana. O objetivo é conter o número de casos da doença no município, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado.

Ainda segundo a prefeitura, “todas as outras medidas adotadas também foram bem aceitas” Ações de fiscalização nos comércios e nas praias foram realizadas, a maioria dos estabelecimentos atenderam ao decreto e durante as ações, 62 empreendimentos foram fechados e uma interdição foi realizada.