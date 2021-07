A Prefeitura de Anchieta abriu inscrições para o processo seletivo simplificado n° 003/2021, destinado a contratação de servidores em regime de designação temporária para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para técnico em agrimensura. As Inscrições serão realizadas na Escola de Governo, localizada na sede da Prefeitura, nos dia 19 e 20 de julho, das 9h às 16h.

A seleção será realizada em etapa única, constituída de prova de avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área, com caráter eliminatório e classificatório. A classificação inicial se dará de acordo com a pontuação alcançada pelo candidato com base na ficha de pontuação entregue no ato da inscrição, respeitando os critérios de pontuação.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL