A Prefeitura de Guarapari abriu processo seletivo para contratação de guarda-vidas, com atuação no serviço de salvamento marítimo da cidade. São 71 vagas, sendo 04 para pessoas com deficiência, além do cadastro de reserva.

A carga horária é de 40h semanais e o vencimento base é de R$1.075,00. O contrato é de 12 meses podendo ser prorrogado. O Processo Seletivo Simplificado acontece por meio de análise de experiência profissional e teste de aptidão física (TAF).

As inscrições devem ser realizadas até segunda-feira (23), das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, em Muquiçaba.

*com informações da prefeitura de Guarapari