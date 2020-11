Na manhã de sexta (20), reuniram-se em Anchieta representantes da Associação de Jornais e Revistas do Interior do Estado do Espírito Santo (Adjori-ES). Estiveram presentes os jornalistas Antonino Simões de Campos, João do Carmo, Adriana Buzzolini, Vanuza Oliveira, Regina e Ian Alberguaria, que são membros efetivos da Adjori. Também participaram como convidados os jornalistas Américo Machado e Wilcler Carvalho Lopes.

Alguns membros efetivos da associação não puderam participar em função de compromissos profissionais. Na pauta da reunião, dirigida pelo jornalista Antonino Simões, estava a atuação da associação diante do cenário econômico e social do Estado nesta pandemia de Coronavírus e o futuro da Adjori enquanto instituição de imprensa, comprometida com o desenvolvimento do Estado e principalmente da região sul.

A palavra foi franqueada para os presentes, que puderam expor suas ideias para evolução e crescimento da Adjori. “Precisamos fortalecer a nossa associação e esse encontro serviu para promover o diálogo e as ideias entre nós. Nosso objetivo é fazer a associação crescer ainda mais, para que possamos ser parte integrante e efetiva do desenvolvimento de nossa região”, disse Antonino.

Fazem parte da Adjori 12 veículos de imprensa do Sul do Estado. Uma nova reunião da associação está marcada para o final do mês na cidade de Piúma.