A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Educação (Semed), comunicou que inicia nesta terça-feira (09), o período de rematrícula e remanejamento nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com a prefeitura, o remanejamento e a rematrícula devem ser realizados diretamente nas escolas municipais. A solicitação deve ser feita pelos pais e/ou responsáveis pelo aluno ou pelo próprio aluno, quando este for maior de 18 anos. Em caso de dúvidas, o interessado precisa entrar em contato com a própria escola.