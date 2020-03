A prefeitura de Guarapari, anunciou na manhã de hoje (17), que estão suspensas as aulas da rede pública municipal de ensino. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a secretária de educação, Sonia Meriguete “Nós suspenderemos as aulas, com antecipação das férias escolares, a partir do dia 23. E nesta quarta, quinta e sexta, a presença dos alunos será facultativa, para que as famílias tenham tempo de se organizar. Ou seja, as que não tenham onde levar e deixar os seus filhos, poderão levar os seus filhos porque os profissionais estão nas escolas até as sexta-feira.”, explicou.

Outras medidas foram anunciadas pelo prefeito e sua equipe. Você confere tudo em matérias ao longo do dia em nosso site.