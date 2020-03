A Câmara Municipal de Guarapari, por meio da Comissão de Educação e Cultura, que é formada pelos vereadores Paulina Aleixo Pinna, Fernanda Mazzelli e Oziel de Sousa, recomenda à prefeitura do município a suspensão temporária das aulas na rede municipal de ensino a partir desta terça-feira (17).

Segundo eles, a medida tem o intuito de preservar a saúde dos estudantes, profissionais da educação, familiares e toda a comunidade, pois, é necessário evitar a aglomeração de pessoas para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus.

De acordo com a vereadora, Fernanda Mazzelli. “Nós da comissão temos preocupação porque o vírus se propaga muito rápido e nos não temos condição de atender a todos. O município de Guarapari não se posicionou. O governo do Estado já pediu a paralisação e não vemos isso acontecer em Guarapari. Precisamos evitar, fazer os isolamentos em casa e conscientizar a população”, disse ela.

reunião. Vários municípios e o Estado suspenderam as aulas. Ontem a prefeitura havia dito que não ia suspender. O prefeito disse em reunião que o município está tomando todas as medidas de prevenção, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. “Por precaução, enquanto existir a pandemia, o município está suspendendo todos os eventos que seriam realizados na cidade, como por exemplo, a Feira de Arte Sacra, que aconteceria na Semana Santa. No momento, as aulas não serão suspensas e por isso, estamos aqui instruindo os diretores sobre os cuidados em higiene dentro das escolas”, disse o prefeito.

Coletiva.A prefeitura convocou a imprensa para uma coletiva agora de manhã onde deve anunciar medidas de contenção ao Coronavírus.