A Prefeitura de Guarapari, em consonância com o Governo Federal e com o Governo Estadual, adotou diversas medidas em combate à pandemia do novo coronavírus. Dentre elas, destaca-se a campanha de conscientização em condomínios e casas de aluguel, realizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec).

Decretos. O decreto 207/2020 estabelece, durante o período de pandemia, a suspensão de atividades de locação temporária de apartamentos e casas para atendimento de fluxo turístico. O decreto 204/2020 recomenda aos síndicos e administradores de condomínio a informar à Secretaria Municipal de Saúde a respeito da chegada e permanência de pessoas que venham de outros países, estados ou municípios com incidência do novo coronavírus.

Isolamento social. A Secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina, explica que o momento não é de lazer e sim de isolamento social. “Gostamos de receber as pessoas, mas esse não é o momento. Pedimos que as pessoas remarquem suas vindas para outra data, quando tudo isso passar. Agora temos que preservar a vida, o que é primordial”, finalizou Letícia.