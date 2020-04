O mapeamento do coronavírus por bairro no Espírito Santo está sendo estudado pelo Governo do Estado. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante entrevista coletiva aos jornalistas do Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira.

O governador ressaltou que esses dados possam apresentar uma tranquilidade maior para determinada região, e uma preocupação diferente para quem está mais próximo do vírus.

“Tenho defendido que possamos divulgar os casos por bairro, porque a pessoa que mora em um bairro e tem a confirmação do coronavírus fica mais atenta. A gente precisa trabalhar com a preocupação da pessoa”, explica Casagrande.

Divulgação. O governador do estado afirma que “A gente pode dar essas informações para as pessoas, para que elas se sintam mais tranquilas ou menos tranquilas, de acordo com a realidade daquele município. Se não tiver nenhum impedimento ético e técnico da divulgação, espero que nos próximos dias possamos fazer essa divulgação por bairro”.

Cloroquina. O governador esclarece que se for considerada uma alternativa, a medicação poderá ser testada no Estado. “Que possamos fazer os testes com esse medicamento, e com outros que vão surgir. Nada contra”, completou o governador.

É sabido que a cloroquina —ou sua variante, hidroxicloroquina— apresentou resultados promissores em estudos contra o Covid-19. A medicação também é usadano tratamento e profilaxia de malária.