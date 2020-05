Nas últimas semanas, furtos em residências, principalmente de eletrodomésticos, se tornaram comuns na Delegacia de Guarapari. De acordo com as informações preliminares, os bandidos estão saindo de Vila Velha para furtar casas em Guarapari. Os suspeitos foram flagrados em vários carros, e na última semana foram flagrados em um carro preto.

Recentemente foram registrados roubos pelos mesmos suspeitos em Perocão, Portal Clube, Setiba Ville, Andana, Jabuticaba, Boa Esperança e Rio Claro. De acordo com as vítimas, os criminosos ficam a vigiar e esperam as famílias saírem de suas casas para furtarem os pertences.

O último crime aconteceu em Perocão, na sexta-feira (22). O furto ocorreu entre 9h e 11h40 da manhã, uma vez que a família ficou ausente de casa neste período para a cerimônia de enterro de um parente. Segundo as vítimas, os criminosos forçaram a porta, mas conseguiram entrar pela janela ao quebrarem a tranca da mesma.

A família acredita que foi mais de um criminoso, pelas pegadas de pé descalço e bota. Na saída, foi furtado um par de chinelos.

Dentre os objetos roubados, destacam-se: duas TVs, uma de 50 polegadas e outra de 32, fritadeira elétrica “air fryer”, guitarra, violão, microondas e pertences de prata. Foram roubados também chocolates que se encontravam em cima da bancada.

A família encontra-se revoltada e apreensiva. De acordo com as informações concedidas pelas vítimas, um dos televisores foi ligado em Vila Velha e já foi feito boletim de ocorrência. A família aguarda as investigações da Polícia Civil. Os crimes são investigados pela Delegacia Patrimonial de Guarapari.

Quem tiver maiores informações que possam contribuir para a investigação do caso, pode ligar para o disque denúncia 181. Não é necessário se identificar.