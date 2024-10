Nesta segunda-feira (30), aconteceu a cerimônia de abertura dos serviços do hospital Dr. Luiz Buaiz, o novo Hospital Geral de Guarapari, administrado pelo Grupo Hifa. Leonardo José dos Santos e Viviane Rodrigues de Araújo foram os primeiros pacientes, transferidos da Unidade Básica de Saúde de Guarapari que receberam os atendimentos de urgência dos serviços de sala vermelha do hospital.

A partir de agora, os moradores de Guarapari e todo o litoral sul expandido do estado vão poder contar com um serviço de média complexidade, que antes não existia na região.

“Esse é o legado que a gestão atual deixa para essa cidade. Um município que transferia seus pacientes passa agora a ser referência de em assistência hospitalar para toda a região. Isso é um ganho sem precedentes. Temos uma responsabilidade muito grande e por isso o paciente é o centro do nosso cuidado”, destacou o superintendente Jailton Pedroso.

1 de 4

O vice-presidente do Hifa, José Clara, também destacou a coragem do prefeito e o comprometimento e empenho da equipe do hospital “No tempo proposto, conseguimos executar a abertura dos primeiros serviços”, disse.

Após o ato de abertura, foi feito o plantio de uma muda de Ipê, que simboliza a vida e a prosperidade da instituição. Além do prefeito, Edson Magalhães, estiveram presentes a secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani, representantes do movimento Mães que Oram Pelos Filhos, representes do Conselho Municipal de Saúde, o padre Pierre e a representante da Casa Espírita local.