Com apoio de mais de 30 mil pessoas, avançou no Senado, nas últimas semanas, uma sugestão legislativa para realização de um plebiscito nas eleições de 2026 sobre uma possível volta da monarquia no Brasil.

A sugestão foi apresentada pelo portal e-Cidadania do Senado e hoje já conta com mais de 30 mil assinaturas. O argumento do pedido é o de que a “República presidencialista se mostrou não efetiva” no país.

“A República presidencialista se mostrou não efetiva, tendo que gastar orçamentos que poderiam ser investidos no povo, para comprar apoio no Senado e Câmara, com a monarquia parlamentarista, o partido eleito teria mais autonomia para governar, sem precisar usar dinheiro público para ter apoio”, diz a sugestão.

Como a proposta já angariou mais de 20 mil assinaturas, ela foi enviada para a Comissão de Legislação Participativa do Senado. A partir daí, caberá aos senadores do colegiado decidir dar ou não prosseguimento ao tema.

O Brasil já debateu se seria uma monarquia parlamentarista ou uma República presidencialista em 1993, ano em que o país realizou um plebiscito sobre o tema.

A República saiu vencedora da consulta popular. O modelo foi escolhido por 66,28% eleitores, enquanto que o regime monarquista recebeu apoio de apenas 10,26% dos votante

Fonte: Metropoles.